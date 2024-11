Rencontre entre le PCC et les partis de la majorité :Quel modèle pour la démocratie béninoise ?

Photo: Ambassade de Chine au Bénin

Les 18 et 19 novembre 2024, une délégation d’experts du Parti communiste chinois (Pcc) a échangé avec les membres des deux grands partis politiques de la majorité présidentielle à Cotonou. Ces rencontres suscitent des interrogations au sein de l’opinion béninoise sur le modèle que représente le Pcc. Avec les cadres de l’Union progressiste le renouveau et le Bloc républicain, les experts du Parti communiste chinois ont discuté des défis liés à la gouvernance, au développement socio-économique. Le Pcc a présenté son modèle de gouvernance centralisée, fondé sur une discipline rigoureuse, une planification à long terme et un contrôle étatique fort.

Alors que les systèmes politiques du Bénin et de la Chine sont fondamentalement différents, le premier reposant sur une démocratie multipartite, le second sur un régime à parti unique, on se demande bien ce que les deux parties peuvent partager comme expériences politiques. Avec le Bloc républicain, la rencontre s’est déroulée sous le signe du dialogue et du partage d’expériences selon ces responsables. Elle a été suivie d’une causerie-débat autour du thème, « la modernisation à la chinoise : Grands résultats et retour d’expériences ». Le thème de la causerie-débat avec l’Upr était intitulé « renforcement de la capacité du parti à exercer le pouvoir ».

La suite de cet article est réservé aux abonnés: Connectez-vous si vous avez déjà un abonnement ou abonnez-vous ici