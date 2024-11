Rivalités au Maghreb: ce pays marque des points

Mohammed VI (AFP/Moroccan Agency Press)

La question du Sahara occidental agite bon nombre de débats, notamment au Maghreb. Pour rappel, le Maroc ne cesse de faire la promotion de son plan d’autonomie, mis en place dès 2007. Mais le Royaume se heurte à l’indéfectible soutien algérien au Front Polisario, groupe réclamant l’indépendance et l’autonomie totale de la région.

Malgré tout, c’est bien le Maroc qui s’en sort le mieux sur la scène diplomatique internationale. Après le soutien de l’Espagne, de la France, de l’Estonie et, plus récemment encore, de la Hongrie, le Royaume a enregistré un véritable succès diplomatique aux Caraïbes. Une vraie surprise, la région ayant longtemps été acquise à la cause des indépendantistes du Polisario.

Publicité

Les Caraïbes, derrière le plan d’autonomie marocain

Ce soutien, les Premiers ministres de Sainte-Lucie, Philip Joseph Pierre, de Grenade, Dickon Mitchell, et du Commonwealth de la Dominique, Roosevelt Skerrit l’ont officialisé lors de leur venue à Rabat, le 28 novembre. Une visite diplomatique organisée par le ministère des Affaires étrangères marocain, Nasser Bourita, qui démontre le succès des missions diplomatiques menées depuis plusieurs mois.

Une venue qui s’inscrit dans la droite lignée de la récente prise de position de l’Organisation des États des Caraïbes, à laquelle appartiennent les trois nations citées ci-dessus, de même qu’Antigua-et-Barbuda, Montserrat, Saint-Kitts-et-Nevis et Saint-Vincent-et-les-Grenadines. L’OEC avait d’ailleurs annoncé l’ouverture d’une représentation consulaire à Dakhla, principale ville du Sahara occidental.

Un plan qui séduit de plus en plus la communauté internationale

Sur les 14 pays de la région, aujourd’hui, 13 sont “acquis” à la cause du plan d’autonomie que propose le gouvernement marocain. En effet, la République dominicaine a suivi le mouvement initié par l’OEC. Il ne reste, dans la région, que le Bélize, comme pays qui ne s’est pas ouvertement prononcé en faveur du plan proposé par Rabat. Pour autant, la dynamique internationale est enclenchée et est en faveur du Maroc dans ce dossier.