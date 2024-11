Bassirou Diomaye Faye (Mosa'ab Elshamy / SIPA)

Dans un contexte où la géopolitique mondiale redéfinit ses alliances, les grandes puissances renforcent leurs relations avec l’Afrique. Cette dynamique est particulièrement visible dans les efforts de rapprochement entre la Russie et plusieurs États africains. Le Kremlin intensifie ses contacts avec les dirigeants du continent, à travers des échanges diplomatiques réguliers et des invitations stratégiques, témoignant de son ambition croissante d’étendre son influence en Afrique.

Ce vendredi 22 novembre 2024, un entretien initié par le Sénégal selon la partie russe a mis en lumière l’attention particulière accordée à la région du Sahara-Sahel et à l’Afrique de l’Ouest. Ces zones demeurent marquées par une instabilité persistante liée aux activités de groupes terroristes. Ce contexte de fragilité régionale alimente un dialogue stratégique entre les dirigeants africains et leurs partenaires internationaux, visant à trouver des solutions adaptées aux enjeux sécuritaires.

Par ailleurs, le président russe a convié Bassirou Diomaye Faye à se rendre en Fédération de Russie, une invitation acceptée avec reconnaissance. Ce geste s’inscrit dans une stratégie plus large de renforcement des liens bilatéraux, marquant une étape supplémentaire dans le déploiement des intérêts russes sur le continent.

Dans ce cadre international tendu, le Maroc, conscient des défis sécuritaires et de la nécessité de se doter d’une défense robuste, s’engage dans une modernisation de ses capacités militaires. Le pays investit dans des équipements de pointe et consolide ses partenariats stratégiques, affirmant sa position comme acteur clé dans la stabilité régionale. Cette démarche proactive s’inscrit dans une logique de préparation face aux menaces globales et locales, tout en réaffirmant son rôle dans la construction d’un avenir plus sûr pour la région.