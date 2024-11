Sénégal : après un audit, le Fmi suspend un programme

Photo: DR

Le Sénégal fait face à un retard dans la résolution de son programme de prêt avec le Fonds monétaire international (FMI). En juin 2023, le pays avait signé un accord de financement de 1,9 milliard de dollars avec l’institution internationale sous le précédent gouvernement de Macky Sall.

Cependant, ce programme est suspendu en raison des résultats d’un audit mené par le gouvernement sénégalais. L’audit a révélé que les niveaux de la dette et du déficit étaient bien plus élevés que les chiffres initialement communiqués. Cette découverte a entraîné une dégradation de la notation de crédit du pays et une hausse des rendements obligataires en dollars, fragilisant ainsi la situation financière du Sénégal. Le FMI a indiqué qu’il ne procédera à aucun décaissement tant que les résultats de l’audit ne seront pas validés par la Cour des comptes du Sénégal, ce qui devrait intervenir à la mi-décembre 2024.

Le processus de certification des résultats de l’audit et d’examen par le FMI pourrait prendre plusieurs mois, retardant potentiellement la reprise du programme. Si l’audit est validé, une nouvelle analyse sera réalisée par le conseil d’administration du FMI, ce qui pourrait encore repousser le décaissement des fonds. Le gouvernement sénégalais pourrait donc attendre plusieurs mois pour obtenir une avancée concrète dans la mise en œuvre du programme. Ce retard pose un défi majeur pour le gouvernement sénégalais, qui cherche à stabiliser la situation budgétaire du pays dans un contexte économique tendu. Le Sénégal espère qu’une fois l’audit validé, un nouveau programme de soutien pourra être mis en place, mais le processus reste soumis à plusieurs étapes administratives et techniques.