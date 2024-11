Sénégal : décès de Louis Camara ex-capitaine des Lions de la Teranga

Le football sénégalais est en deuil après la disparition de Babacar Louis Camara, figure emblématique du sport national et ancien capitaine de l’équipe nationale. Décédé dans la nuit d’hier à l’hôpital FANN des suites d’une courte maladie, sa perte laisse un vide immense dans les cœurs des amateurs de football.

Les hommages affluent pour celui qui a débuté sa carrière internationale le 18 avril 1965 à Bamako lors d’un match historique contre le Mali, remporté 2-0 par une jeune équipe sénégalaise. Camara s’était rapidement imposé comme une pierre angulaire du milieu de terrain, offrant des performances de grande classe et marquant de son empreinte l’histoire sportive du pays. Sa prestation inoubliable lors de la CAN 1965 en Tunisie l’a hissé au rang de légende. Il est devenu le premier Sénégalais à inscrire un but en phase finale de cette compétition, notamment contre l’Éthiopie. Avec deux réalisations, il partage le titre de meilleur buteur sénégalais de cette édition avec Matar Niang.

Les mots du Professeur Mamadou Koumé dans « Sénégal : la saga de l’équipe nationale de football » immortalisent l’impact de Babacar Louis Camara : un joueur d’élégance et de virtuosité, souvent comparé à un danseur tant ses mouvements sur le terrain ressemblaient à un ballet artistique. Ses coéquipiers, ses adversaires et les supporters garderont à jamais en mémoire cette grâce unique.

La levée du corps est prévue cet après-midi à la mosquée de Bopp, avant son inhumation au cimetière de Yoff. La famille reçoit les condoléances dans leur résidence située sur l’avenue Cheikh Ahmadou Bamba, à Bopp. La nation toute entière se souviendra de ce grand homme qui a offert au Sénégal bien plus que des buts : un héritage d’inspiration, de passion et de dévouement.