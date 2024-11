Sénégal : triste nouvelle pour le député Abdoulaye Diagne

Le député sénégalais Abdoulaye Diagne traverse une épreuve douloureuse avec le décès de sa mère. Cette disparition a suscité une vague d’émotion et de solidarité, témoignant de l’importance des valeurs familiales et communautaires dans la société sénégalaise. L’enterrement a eu lieu dans son village natal de Ndiob, situé dans le département de Fatick.

La perte de Mme Diagne a mobilisé de nombreuses personnalités politiques venues témoigner leur compassion à Abdoulaye Diagne et à sa famille. Le président de l’Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, a personnellement fait le déplacement, accompagné d’Abdou Mbow, président du Groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, et de plusieurs autres députés. Ce geste collectif illustre l’unité et le respect des institutions sénégalaises face à une tragédie personnelle.

La localité de Ndiob a été le théâtre de cet hommage émouvant. La communauté s’est mobilisée pour accompagner la famille dans cette épreuve et honorer la mémoire de la défunte. Ce rassemblement démontre l’attachement du peuple sénégalais aux valeurs de solidarité et de partage, particulièrement dans les moments de deuil.

De nombreux messages de condoléances ont été adressés au député Abdoulaye Diagne. L’ensemble des parlementaires et figures publiques présentes ont prié pour le repos de l’âme de la défunte. Au-delà de l’homme politique, c’est l’homme et le fils qui sont touchés par ce drame. La mère d’Abdoulaye Diagne occupait une place centrale dans sa vie, et sa disparition marque une étape particulièrement difficile. Ce deuil rappelle à tous l’importance des liens familiaux et le devoir de soutien mutuel. La rédaction de lanouvelletribune présente ses excuses à la famille de l’illustre disparue.