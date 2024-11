Séoul accuse Pyongyang de perturber les signaux GPS

Kim Jong-un et des soldats. (KCNA VIA KNS / AFP)

Un nouvel épisode de tensions technologiques et militaires entre les deux Corées vient de surgir, la Corée du Nord ayant lancé une opération de brouillage des signaux GPS, qui a perturbé plusieurs navires et avions civils en Corée du Sud. Ces brouillages, provenant des régions nord-coréennes de Haeju et Kaesong, ont incité l’armée sud-coréenne à émettre des avertissements pour renforcer la vigilance des transporteurs aériens et maritimes opérant au-dessus et aux abords de la mer Jaune.

La technique de brouillage GPS consiste à émettre des signaux parasites, perturbant les récepteurs GPS jusqu’à les rendre inopérants. La Corée du Sud avait déjà accusé Pyongyang d’utiliser cette méthode ces dernières années pour déstabiliser la navigation en mer et dans les airs, exacerbant ainsi des tensions déjà vives sur la péninsule. Selon Séoul, ces actions s’inscrivent dans une longue série de provocations, d’autant plus que des incidents similaires, bien que d’ampleur variée, ont souvent été signalés à des moments de tensions diplomatiques accrues.

L’armée sud-coréenne a fermement condamné cette nouvelle opération de brouillage, en tenant Pyongyang pour responsable de tout incident pouvant en découler. Séoul a également mis en garde contre les conséquences de ces actions, soulignant les risques pour la sécurité aérienne et maritime des appareils et navires civils qui naviguent ou volent dans les zones affectées. Cette opération de brouillage fait suite à des initiatives provocatrices déjà notées récemment, notamment l’envoi par Pyongyang de milliers de ballons contenant des déchets en territoire sud-coréen, ayant même perturbé l’activité à l’aéroport international d’Incheon.

Cet acte intervient peu après un événement de grande portée : le tir d’essai d’un missile balistique intercontinental par la Corée du Nord, un test qui a attiré l’attention internationale. Ce lancement, d’une portée déclarée inédite, a eu lieu à un moment politiquement sensible, précédant de quelques heures l’élection présidentielle américaine. Pour Séoul, cette démonstration de force vise à affirmer la posture militaire de Pyongyang, dans un contexte où le régime nord-coréen fait également face à des accusations d’avoir déployé des troupes en soutien à la Russie dans le conflit ukrainien.