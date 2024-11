TGV au Maghreb: un groupe chinois décroche un contrat

(photo unsplash)

La Chine a multiplié ses investissements dans les infrastructures ferroviaires à travers le monde depuis les années 2000. De l’Asie du Sud-Est à l’Amérique latine, en passant par l’Afrique, les entreprises chinoises ont exporté leur expertise technique et leurs capacités de construction, notamment dans le domaine des trains à grande vitesse. En Afrique, leur présence s’est particulièrement renforcée avec la réalisation de projets majeurs comme la ligne Addis-Abeba-Djibouti en Éthiopie ou le train express régional de Dakar au Sénégal, démontrant la volonté de Pékin d’étendre son influence sur le continent à travers des projets d’infrastructure stratégiques.

Le Maroc transforme son réseau ferroviaire

Le Plan Rail Maroc 2040, stratégie nationale élaborée en 2014, dessine l’avenir du transport sur rails dans le royaume. Ce programme ambitieux prévoit l’extension du réseau grande vitesse sur 1 500 kilomètres ainsi que le déploiement de tramways et de RER dans les principales villes marocaines. Le projet englobe la modernisation des gares existantes, la création d’infrastructures de maintenance et l’optimisation des connexions avec le réseau conventionnel. Les entreprises locales comme GTR, TGCC, Jet Contractors et Mojazine participent activement à cette transformation, garantissant l’ancrage du projet dans l’économie nationale.

Les géants chinois au cœur du développement ferroviaire marocain

Le groupe Covec devient la quatrième entreprise chinoise à rejoindre le chantier de la ligne à grande vitesse Kénitra-Marrakech. Son contrat couvre des opérations majeures autour de Casablanca : terrassement, construction d’ouvrages d’art, rétablissement des communications et installation de clôtures. Cette nouvelle collaboration renforce la présence chinoise aux côtés de CRCC 20, China Railway No.04 Engineering et Shandong Hi-Speed Engineering-Construction, qui ont déjà obtenu des marchés considérables totalisant plus de 10 milliards de dirhams. Le choix de Covec témoigne d’une stratégie de continuité technique dans la réalisation de ce projet d’infrastructure majeur pour le royaume.