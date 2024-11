Maghreb: un pays investit un montant astronomique pour rénover ses infrastructures

Photo d'illustration de afiq fatah - Unsplash

La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) lance un vaste programme de modernisation de ses infrastructures avec une enveloppe de 41,7 milliards de dinars. Cette annonce majeure a été faite par le nouveau Directeur général, Adj Bouaouni, lors d’une visite de travail dans la wilaya de Naâma. Le plan de modernisation s’articule autour de plusieurs axes stratégiques visant à transformer profondément le réseau ferroviaire national.

La rénovation des rails constitue un élément central du projet, permettant d’augmenter la vitesse des trains tout en garantissant une meilleure sécurité pour les usagers. L’amélioration du confort des voyageurs figure également parmi les priorités, comme en témoigne la rénovation achevée de 200 voitures de trains de banlieue.

Ces wagons modernisés disposent désormais de nouveaux sièges et d’équipements climatiques performants, offrant ainsi des conditions de voyage optimales. La SNTF prévoit par ailleurs la construction de nouvelles gares à proximité des pôles urbains en développement, notamment dans la périphérie d’Alger. Cette initiative vise particulièrement à faciliter les déplacements des futurs résidents du programme AADL 3.

Parallèlement, plus de 80 stations existantes bénéficieront d’une cure de jouvence. La modernisation touchera également les services avec l’introduction progressive du paiement électronique. La réservation en ligne des billets pour les longs trajets est d’ores et déjà opérationnelle, et des distributeurs automatiques seront installés dans les gares du pays.