Tourisme au Maghreb: grandes annonces d’une ministre

Au Maghreb, la question du tourisme occupe une place de plus en plus importante au sein des stratégies développées par les gouvernements respectifs. En effet, les économies locales souhaitent absolument se diversifier pour ne plus dépendre que des hydrocarbures, comme le gaz, le pétrole et autres ressources naturelles.

C’est d’autant plus vrai au Maroc où, récemment, Fatim-Zahra Ammor, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat, de l’Économie sociale et solidaire, a dévoilé au grand public sa feuille de route pour les années à venir. Et celle-ci contient de nombreux projets d’envergure. À juste titre d’ailleurs, puisque d’ici à 2030, le Maroc espère attirer jusqu’à 26 millions de visiteurs.

Le Maroc annonce de nouveaux investissements

Pour rappel, c’est cette même année que le Maroc organisera, conjointement avec l’Espagne et le Portugal, la Coupe du monde de football. En tout et pour tout, les autorités ont ainsi identifié par moins de 14 filières touristiques différentes sur lesquelles travailler afin d’accompagner les wilayas dans leur développement et proposer des infrastructures pouvant accueillir tout le monde.

Entre 100 et 150.000 nouveaux lits d’hôtels seront construits dans les années à venir, permettant aux acteurs locaux de répondre à la demande. À ces hôtels, de nombreuses activités vont voir le jour, comme des parcs d’attractions ou encore des centres d’exposition et même des zones d’accès pour les montgolfières. Un ensemble de nouveautés pour accompagner les touristes, donc.

2030, en ligne de mire

Pour autant, le gouvernement ne souhaite pas mettre de côté la question de l’environnement. Conscient de l’impact du tourisme sur l’écologie, Fatim-Zahra Ammor a confirmé que les investissements allaient s’orienter vers le développement d’infrastructures éco-responsables et efficaces en matière de consommation d’énergie, à travers un programme baptisé “Go Siyaha”.