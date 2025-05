Maghreb : cette ville parmi les 100 plus influentes du monde

Rabat. Photo: DR

Rabat vient de marquer une étape importante en se classant à la 97e place des villes économiquement les plus influentes au monde. Selon l’édition 2024 de l’Indice des villes d’influence économique publié par le prestigieux magazine CEOWORLD, Rabat est la seule ville marocaine à figurer dans ce Top 100, avec un score global de 54,526. Cette reconnaissance internationale souligne l’évolution remarquable d’une ville autrefois perçue comme exclusivement administrative.

La transformation de Rabat est le résultat d’une stratégie de diversification économique efficace. La capitale accueille désormais de nombreuses entreprises nationales de premier plan ainsi que des multinationales opérant dans des secteurs stratégiques comme les télécommunications, la finance et les technologies. Ce nouveau positionnement s’appuie également sur le développement d’infrastructures modernes et sur l’amélioration significative de la gouvernance locale.

Une méthodologie d’évaluation complète

L’indice élaboré par CEOWORLD Magazine se distingue par son approche multidimensionnelle. Au-delà des indicateurs financiers traditionnels, le classement intègre des critères variés : performance économique, innovation technologique, influence culturelle, attractivité pour les start-ups, rayonnement dans les domaines de la mode, de la musique et du cinéma. Cette méthodologie reflète une conception élargie et contemporaine de l’influence économique d’une ville.

Dans ce classement mondial, Rabat se positionne derrière huit métropoles arabes, dont Dubaï (14e), Ryad (15e) et Le Caire (24e). À l’échelle africaine, elle occupe la cinquième position après Le Caire, Le Cap (25e), Johannesburg (75e) et Nairobi (96e), confirmant ainsi son émergence comme acteur économique régional significatif.

Un signal fort pour les investisseurs

L’intégration de Rabat dans ce cercle restreint des 100 villes les plus influentes économiquement constitue un message puissant adressé aux investisseurs internationaux. La capitale marocaine n’est plus seulement un centre décisionnel politique, mais s’affirme désormais comme un pôle économique dynamique à l’échelle régionale, capable d’attirer talents et capitaux dans un environnement favorable aux affaires.