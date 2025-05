Maghreb: chute des échanges commerciaux avec la France après des tensions

Les relations entre l’Algérie et la France, marquées par une histoire complexe, ont récemment été exacerbées par des tensions diplomatiques croissantes. Depuis juillet 2024, un point de rupture a été atteint avec la reconnaissance par la France de la « souveraineté marocaine » sur le Sahara occidental, provoquant une crise politique sans précédent entre les deux pays. Cette évolution a conduit à une détérioration de leurs échanges commerciaux, un phénomène désormais tangible au premier trimestre 2025.

Les chiffres officiels, consultés par TSA, révèlent une chute significative des échanges entre les deux nations par rapport à la même période en 2024. Les exportations françaises vers l’Algérie ont enregistré une baisse de 21%, tandis que celles de l’Algérie à la France ont diminué de 3,9%. Concrètement, les exportations françaises, qui s’élevaient à 1,255 milliard d’euros au premier trimestre 2024, ont plongé à 992,5 millions d’euros un an plus tard. Du côté algérien, les exportations vers la France ont également connu un recul, passant de 1,42 à 1,36 milliard d’euros.

Cette contraction des échanges commerciaux touche particulièrement les secteurs clés de l’économie française. Les produits pharmaceutiques, les équipements automobiles, ainsi que les produits alimentaires divers, ont vu leurs exportations se réduire de manière drastique, certains enregistrements de baisse atteignant jusqu’à 60%, et dans certains cas, jusqu’à 99%. Si quelques secteurs, tels que la construction automobile, les produits chimiques divers, ou encore les articles d’habillement, ont connu une légère croissance dans leurs exportations, la tendance générale est clairement à la réduction.

Ces bouleversements économiques ne font que refléter une réalité plus large : la politique et l’économie semblent désormais étroitement liées, avec la crise politique entre la France et l’Algérie ayant des répercussions directes sur les échanges commerciaux.