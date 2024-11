Tourisme au Maghreb: un pays chute dans un classement

Photo : iStock

Le secteur touristique marocain traverse une période critique, comme le démontre le dernier rapport du Forum économique mondial. Pilier économique stratégique, le tourisme du Royaume se trouve aujourd’hui confronté à un défi majeur, reléguant le pays à la 82ᵉ place sur 119 nations évaluées. Cette dégradation significative, marquée par une chute de douze positions depuis 2019, soulève des interrogations profondes sur la compétitivité et la dynamique du secteur.

Les enjeux sont multiples et complexes. Le rapport met en lumière les obstacles structurels qui entravent le développement touristique marocain. Loin des discours officiels optimistes, la réalité du terrain révèle des défis nécessitant une transformation en profondeur de la stratégie nationale.

Lors d’une récente séance parlementaire, la députée Nadia Thami du groupe du Progrès et du Socialisme (PPS) a vigoureusement interpellé la ministre du Tourisme, Fatima-Zahra Ammor. Son intervention a mis en exergue la performance « moyenne » du pays, en décalage total avec les ambitions gouvernementales affichées.

Les perspectives de redressement passent par plusieurs leviers stratégiques. L’amélioration des infrastructures touristiques, l’innovation dans l’offre, le renforcement du marketing international et une politique de prix compétitive constituent des axes essentiels de transformation. La diversification de l’attractivité touristique apparaît comme un enjeu crucial pour repositionner le Maroc sur l’échiquier mondial.

Le tourisme demeure pourtant une source vitale pour l’économie marocaine. Générateur de devises étrangères et pourvoyeur d’emplois, ce secteur représente un levier de développement économique fondamental. La perspective d’accueillir des événements internationaux dans les prochaines années offre une opportunité de rebond et de réinvention.

L’heure est à la remobilisation et à la refonte stratégique. Les acteurs institutionnels et économiques sont désormais sommés de repenser collectivement le modèle touristique marocain pour restaurer son attractivité et sa compétitivité internationale.