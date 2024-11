Trafic de drogue: des fonctionnaires arrêtés dans ce pays arabe

Photo d’illustration ERV /Willy GRAFF

Le trafic de stupéfiants représente l’un des fléaux majeurs du XXIe siècle, avec des répercussions dévastatrices sur la santé publique et la sécurité des nations. Cette criminalité organisée génère des profits colossaux estimés à plusieurs centaines de milliards de dollars par an. Les narcotrafiquants développent constamment de nouvelles stratégies pour contourner les contrôles, n’hésitant pas à corrompre des agents publics pour faciliter leurs activités illicites. Cette infiltration des institutions fragilise les États et met en péril la stabilité sociale, tandis que la consommation de drogues détruit des vies et des familles entières.

Un vaste réseau démantelé en Arabie Saoudite

Les autorités saoudiennes ont porté un coup dur au trafic de stupéfiants en démantélant jeudi un réseau criminel opérant depuis l’aéroport international Al-Jawf, situé dans le nord-ouest du pays. L’enquête a révélé l’implication de plusieurs fonctionnaires qui utilisaient leur position stratégique pour faciliter l’importation et la distribution de substances illicites. Parmi les neuf personnes arrêtées figurent notamment un employé du ministère de l’Intérieur et quatre agents de l’Autorité de la Zakat, des impôts et des douanes, ainsi qu’un employé de la Compagnie publique d’électricité.

Une mécanique criminelle bien rodée

Les malfaiteurs avaient mis au point un système sophistiqué pour faire entrer la drogue sur le territoire saoudien. Leur méthode consistait à dissimuler les stupéfiants dans des bagages spécialement préparés pour échapper aux contrôles de sécurité. Une fois la marchandise introduite dans le pays, le réseau disposait de caches aménagées pour stocker les substances illicites avant leur distribution sur le marché noir. Cette organisation minutieuse témoigne de la professionnalisation des réseaux de narcotrafiquants et de leur capacité à exploiter les failles des systèmes de surveillance.

Tolérance zéro face au narcotrafic

Face à cette menace, le ministère de l’Intérieur saoudien affiche une détermination sans faille. Les autorités ont réaffirmé leur engagement à combattre le trafic de drogue avec la plus grande fermeté, considérant ces activités comme une attaque directe contre la sécurité nationale et l’avenir de la jeunesse saoudienne. Cette position intransigeante traduit la volonté du royaume de protéger sa population des dangers des stupéfiants, tout en préservant la stabilité du pays. L’arrestation de fonctionnaires complices démontre qu’aucune compromission ne sera tolérée dans cette lutte, quelle que soit la position des personnes impliquées.