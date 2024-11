Une cryptomonnaie explose avec l’arrivée d’Elon Musk au gouvernement

Elon Musk (Al Drago/Bloomberg)

Le paysage des cryptomonnaies connaît une effervescence sans précédent depuis l’élection de Donald Trump le 5 novembre dernier. Si le Bitcoin atteint des sommets historiques à 93 000 dollars, le Dogecoin s’impose comme la nouvelle star du marché avec une progression fulgurante de 97% en quelques jours après l’annonce de la nomination du milliardaire Elon Musk.

L’annonce de la nomination d’Elon Musk à la tête du nouveau « Department of Government Efficiency » par Donald Trump a propulsé le cours du Dogecoin de 22% ce mercredi 13 novembre. Un choix qui ne doit rien au hasard, l’acronyme « DOGE » faisant directement écho à la cryptomonnaie soutenue depuis des années par le milliardaire.

Cette ascension spectaculaire illustre l’influence considérable d’Elon Musk sur le marché des cryptoactifs. Dès 2019, un simple tweet du propriétaire de X qualifiant le Dogecoin de « cryptomonnaie préférée » avait suffi à transformer cette monnaie virtuelle, initialement créée comme une parodie, en un actif majeur du secteur.

Le retour programmé de Donald Trump à la Maison-Blanche marque un tournant décisif pour l’ensemble de l’écosystème crypto. Après avoir longtemps affiché son scepticisme, l’ancien président place désormais les monnaies numériques au cœur de sa stratégie économique. Sa promesse de faire des États-Unis « la capitale mondiale du bitcoin » s’accompagne d’une refonte réglementaire majeure.

La future administration Trump prévoit notamment de transférer la supervision des cryptomonnaies de la SEC à la CFTC, un régulateur réputé plus souple. Cette perspective, matérialisée par la loi bipartisane FIT21 déjà validée par la Chambre des représentants, conjuguée au remplacement annoncé de Gary Gensler à la tête de la SEC, séduit massivement les investisseurs institutionnels et particuliers. Cette nouvelle dynamique politique et réglementaire propulse simultanément le Bitcoin et le Dogecoin vers des sommets, redessinant les contours du marché des cryptoactifs aux États-Unis.