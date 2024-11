Victoire de Trump : ces stars en colère

Donald Trump (photo Mandel Ngan/Getty Images)

Les célébrités américaines ont réagi vivement suite à l’annonce de la réélection de Donald Trump. Comme en 2016 lors de leur soutien à Hillary Clinton, puis durant la campagne présidentielle de 2024 aux côtés de Kamala Harris, les personnalités du monde du divertissement ont multiplié les messages sur les réseaux sociaux après cette nouvelle défaite électorale.

Une vague de messages contestataires

La rappeuse Cardi B a publié une vidéo, rapidement supprimée, établissant un parallèle entre le vote en faveur de Trump et les catastrophes naturelles touchant certains États. Elle a ciblé notamment la Floride, la Louisiane, le Texas et la Caroline du Nord, des États ayant majoritairement soutenu le candidat républicain. Stephen King a choisi quant à lui la métaphore pour s’exprimer sur X, comparant la situation à un magasin d’objets fragiles : « si vous le cassez, vous le payez ». L’écrivain a appliqué ce principe à la démocratie américaine.

Des artistes divisés sur la stratégie à adopter

Christina Applegate, vedette de la série Mariés, deux enfants, a publié un message évoquant les pleurs de ses enfants face aux menaces pesant sur les droits des femmes. Sur Instagram, l’actrice Jamie Lee Curtis a mentionné les craintes concernant l’accès à la contraception et la situation des minorités, tout en appelant à la mobilisation quotidienne. Ces réactions illustrent des préoccupations partagées par de nombreuses personnalités du monde artistique.

Des critiques internes au camp démocrate

Le réalisateur Adam McKay, connu pour ses films The Big Short et Don’t Look Up, a remis en question la stratégie même du parti démocrate. Dans ses messages sur X, il a pointé du doigt plusieurs aspects de la campagne, notamment la gestion de la santé de Biden et l’absence de Convention pour sélectionner un candidat. Ces prises de position surviennent dans un contexte où, comme en 2016 lors du soutien massif à Hillary Clinton, les personnalités du divertissement se sont fortement impliquées dans la campagne aux côtés de Kamala Harris.