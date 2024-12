Affaire Olivier Boko : Me Kato Atita s’inquiète des conditions de détention de son client

Olivier Boko. Photo : DR

L’affaire tentative de coup d’Etat dans laquelle l’homme d’affaires Olivier Boko et l’ancien ministre Oswald Homeky sont cités continue de faire couler beaucoup d’encre et de salive. Selon son avocat, Me Paul Kato Atita quis’est prononcé récemment, les conditions de détention infligées à son client sont préoccupantes.

En détention après son arrestation, Olivier Boko vit désormais dans un isolement complet, enfermé dans sa cellule sans accès à la lumière naturelle ni possibilité de sortie. Son avocat, Me Kato Atita décrit une situation intenable pour son client, qui reste cloîtré 24 heures sur 24. L’installation de brouilleurs dans l’espace de détention a également été pointée du doigt. L’avocat affirme que ces dispositifs, dont la finalité reste floue, pourraient avoir des conséquences psychologiques et sanitaires graves, aggravant l’état moral déjà fragile de l’homme d’affaires..

Publicité

Interpellant les autorités judiciaires, Me Kato Atita a mis en avant un principe fondamental : la dignité humaine ne doit jamais être sacrifiée, même dans le cas des individus accusés des crimes les plus graves. « (…) même le plus grand criminel a droit à la dignité lorsqu’il est incarcéré », a martelé l’avocat dans une dernière intervention dans la presse.

Il a exhorté les autorités et le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) à agir rapidement pour assouplir les conditions de détention de l’homme d’affaires. Pour l’heure, l’affaire reste au cœur de l’actualité, alors que le procès d’Olivier Boko et d’Oswald Homeky est attendu avec impatience par l’opinion publique. (Rejoignez la famille des abonnés de la chaîne WhatsApp de La Nouvelle Tribune en cliquant sur le lien https://whatsapp.com/channel/0029VaCgIOFL2ATyQ6GSS91x)