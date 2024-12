Afrique: ce pays arabe bouscule la Chine et les Occidentaux

Mohammed ben Zayed, Président des Émirats Arabes Unis

Les Émirats arabes unis s’imposent comme le principal investisseur en Afrique avec des projets annoncés d’une valeur de 110 milliards de dollars entre 2019 et 2023, dont 72 milliards dans les énergies renouvelables. Ces investissements dépassent largement ceux du Royaume-Uni, de la France et de la Chine réunis.

Cette montée en puissance intervient dans un contexte où les pays africains, déçus par les engagements occidentaux notamment en matière de financement climatique, cherchent de nouveaux partenaires. Lors de la COP29, l’écart entre les 300 milliards promis par les pays riches et les 1,3 milliard de milliards réclamés par les pays en développement illustre ce fossé.

Entre opportunités et inquiétudes

Si les dirigeants africains accueillent favorablement ces investissements, des préoccupations émergent concernant le respect des droits des travailleurs et la protection de l’environnement. Deux sujets sensibles pour lesquels les Émirats ont déjà été épinglés par le passé. Déjà acteur politique majeur en Afrique du Nord, le pays diversifie ses activités vers les énergies vertes et les minerais critiques.

La présence émiratie se manifeste particulièrement dans les infrastructures portuaires et aériennes, avec Emirates desservant 20 pays africains et DP World gérant six ports. Les investissements s’étendent également à l’agriculture, aux télécommunications et au marché du carbone, avec des accords significatifs dans plusieurs pays africains.

Un partenariat à double tranchant

Malgré des aspects préoccupants comme la contrebande d’or vers Dubaï, les pays africains restent globalement assez optimistes au sujet de ces nouveaux investissements. Comme le souligne Ken Opalo de l’université de Georgetown, l’Afrique a besoin de développer ses partenariats… Au risque que certaines activités alimentent des circuits criminels. Des activités que les pays concernés devront contrecarrer à travers la mise en place de politiques très claires sur le sujet et surtout, dissuasives.