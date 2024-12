Afrique : deux nouveaux projets routiers annoncés

Photo d'illustration de afiq fatah - Unsplash

Le Gabon s’engage dans des projets d’envergure régionale pour faciliter les échanges avec ses voisins. Le président gabonais, Brice Oligui Nguema, a signé un accord avec la société de construction égyptienne Arab Contractors, l’une des entreprises de construction les plus importantes du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, lors d’une visite en Égypte.

Ce partenariat vise à réaliser deux nouvelles routes stratégiques, qui relieront le Gabon aux frontières de la Guinée équatoriale et du Cameroun et qui s’ajouteront aux autres chantiers en cours dans la région. Le Président gabonais a souligné qu’il est nécessaire de faire le transfert de compétences des entrepreneurs arabes à ceux gabonais. Il a aussi faire part de son souhait d’avoir une succursale de Arab Contractors au Gabon pour l’exécution des projets. Un souhait auquel le PDG de Arab Contractors a dit être favorable.

Les projets s’inscrivent dans un contexte régional marqué par une volonté accrue d’intégration économique. Les pays de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cémac) ont mis en place des programmes de développement des infrastructures pour favoriser la circulation des biens et des personnes. Le Cameroun a récemment lancé les travaux de construction d’une route reliant Olounou à la frontière gabonaise, tandis que la Guinée équatoriale investit dans l’aménagement du corridor Nsok-Akourenam-Minang dans le but d’impacter positivement le développement économique de la région. L’objectif de ces projets est de faciliter la circulation des personnes et des biens au sein de la Cémac. Arab Contractors est considérée comme l’une des plus grandes entreprises en Égypte.