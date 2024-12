Afrique du Nord : un groupe chinois veut investir 100 millions $

L’Égypte continue d’afficher ses ambitions en matière de développement industriel, avec une attention particulière portée à l’agro-industrie et à la production d’aliments pour animaux. Dans ce cadre, le groupe chinois New Hope, acteur majeur du secteur agro-industriel, prévoit d’investir 100 millions de dollars pour construire un complexe industriel dédié à la fabrication d’aliments pour animaux, y compris pour l’aquaculture. Ce projet, qui s’inscrit dans la stratégie de l’Égypte pour renforcer son tissu industriel, a été discuté lors d’une rencontre entre Liu Chang, présidente du groupe, et Manal Awad, ministre égyptienne du Développement local, le 4 décembre.

L’objectif affiché par New Hope est d’accroître sa production d’aliments pour animaux en Égypte de 53 %, atteignant ainsi un volume annuel de 1 million de tonnes contre 650 000 tonnes actuellement. Avec cinq usines déjà opérationnelles dans le pays, le groupe contribue à environ 10 % de la production nationale dans ce domaine. Cet investissement renforcera l’approvisionnement local, essentiel pour accompagner la croissance rapide du secteur de l’élevage en Égypte.

Selon la FAO, la production de viande en Égypte devrait augmenter de 5,5 % pour dépasser 3 millions de tonnes en 2024, faisant du pays le deuxième producteur africain après l’Afrique du Sud. Par ailleurs, l’Égypte domine l’industrie aquacole sur le continent, un secteur clé pour lequel les aliments pour animaux jouent un rôle central. Cet environnement favorable fait de l’Égypte un marché stratégique pour les investisseurs comme New Hope, qui souhaitent renforcer leur présence dans une économie en pleine expansion.

Bien que la localisation exacte et le calendrier de lancement du projet restent à préciser, cet investissement témoigne de l’attractivité croissante de l’Égypte auprès des acteurs internationaux de l’agro-industrie. En soutenant des initiatives comme celle de New Hope, l’Égypte cherche à consolider son tissu industriel tout en répondant aux besoins croissants du secteur agricole et de l’élevage.

Avec des perspectives de développement économique positives, l’Égypte montre que le renforcement de son tissu industriel passe aussi par des partenariats stratégiques avec des investisseurs de qualité. Une approche qui pourrait inspirer d’autres nations africaines en quête de transformation économique.