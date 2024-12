Afrique: la Chine investit dans un projet vert

Depuis les années 1990, la présence économique chinoise en Afrique a connu une expansion spectaculaire. Pékin a massivement investi dans les infrastructures, l’agriculture et les technologies vertes à travers le continent, déployant une stratégie d’influence qui mêle développement économique et coopération environnementale. Les investissements chinois, estimés à plusieurs centaines de milliards de dollars, ont notamment ciblé les secteurs stratégiques comme l’énergie, les transports et l’agriculture durable, transformant profondément le paysage économique africain.

Un partenariat écologique entre Shanghaï et Ouagadougou

La ville de Shanghaï vient de concrétiser un nouveau projet environnemental au Burkina Faso, illustrant la dynamique des relations sino-africaines. Le 5 décembre 2024, Maurice Konaté, Président de la Délégation Spéciale de la Commune de Ouagadougou, a inauguré un ambitieux programme d’aménagement agroforestier sur la ceinture verte de la capitale burkinabè. Ce projet, financé par la métropole chinoise, couvre une superficie de quatre hectares et intègre des infrastructures hydrauliques modernes. Chen Jin, vice-président du comité permanent de l’Assemblée Populaire municipal de Shanghaï, a souligné l’intensification des échanges entre les deux nations, marquant une nouvelle étape dans leur collaboration.

Publicité

Des infrastructures innovantes pour un développement durable

Le projet déploie un système d’irrigation sophistiqué comprenant deux forages équipés de pompes immergées hybrides et alimentés par énergie solaire. L’installation inclut également deux châteaux d’eau et huit bassins de stockage d’une capacité totale de 80 mètres cubes. Cette initiative prolonge une première phase réussie qui a déjà permis d’équiper 600 personnes défavorisées en systèmes d’irrigation pour leurs cultures. Les nouvelles infrastructures visent à renforcer le verdissement urbain tout en créant des opportunités économiques pour la population locale. Maurice Konaté a d’ailleurs mis l’accent sur l’importance de ces aménagements pour la restauration environnementale de Ouagadougou et le soutien aux communautés vulnérables. Cette collaboration illustre la volonté chinoise d’associer développement économique et préservation de l’environnement dans ses partenariats africains, ouvrant la voie à de nouveaux modèles de coopération internationale.