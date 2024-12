Afrique : les Émirats veulent louer 81 000 hectares de terres agricoles

Photo d'illustration : un champ de maïs

Les Émirats arabes unis pourraient bientôt renforcer leur présence en Afrique grâce à un partenariat stratégique avec le Kenya dans le secteur agricole. Le groupe émirati Al Dahra, acteur clé de l’agriculture à grande échelle, négocie actuellement avec le gouvernement kényan la location de 81 000 hectares de terres situées dans une zone d’irrigation. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet Galana Kulalu, destiné à développer l’agriculture irriguée sur plus de 149 000 hectares dans les comtés de Kilifi et Tana River.

D’après Ephantus Kimotho, secrétaire principal au Département de l’Irrigation, un accord pourrait être conclu début 2025. Al Dahra prévoit d’injecter 800 millions de dollars dans ce projet, sans que les détails sur les types de cultures ou la durée du bail n’aient encore été précisés. Avec des activités déjà établies en Égypte, au Maroc et en Namibie, Al Dahra cherche à étendre ses opérations en Afrique pour exploiter le potentiel agricole du continent.

Pour le Kenya, ce partenariat représente une opportunité de mettre en valeur des terres agricoles sous-utilisées, d’améliorer les surfaces irriguées et de réduire la dépendance aux précipitations. Ce projet pourrait également stimuler la production et attirer davantage d’investissements privés pour soutenir un secteur agricole qui contribue à 21 % du PIB et emploie 35 % de la population active du pays.