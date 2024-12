Afrique : vers un plan de modernisation de cet aéroport

Photo de Ross Parmly sur Unsplash

Le Mali s’engage dans un vaste projet de modernisation de ses infrastructures aéroportuaires, avec un focus particulier sur l’aéroport international Modibo Keita de Bamako. Ce programme ambitieux, porté par les autorités maliennes, vise à renforcer l’accessibilité du pays et à stimuler des secteurs clés comme le commerce, le tourisme et les affaires.

Les travaux de modernisation seront relancés le 19 décembre et comprennent la construction d’une nouvelle tour de contrôle et d’un bloc technique. Ces initiatives, approuvées lors du Conseil des ministres du 11 décembre, mobilisent un investissement total de 4,4 milliards FCFA, financé par l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) dans le cadre de son plan d’investissement.

Le projet s’inscrit dans un plan global lancé il y a plus d’une décennie avec l’appui d’organismes financiers tels que la Banque islamique de développement, le Fonds koweïtien et le Fonds de l’OPEP pour le développement. Parmi les réalisations figure un terminal de 15 000 m², conçu pour accueillir 1,5 million de passagers par an. Cette initiative répond à l’augmentation du trafic, qui dépasse largement les capacités initiales de la plateforme, construite en 1974 pour 250 000 passagers annuels. En 2024, malgré une légère baisse du trafic, plus de 629 720 passagers ont transité par l’aéroport en seulement neuf mois.

En parallèle, les autorités maliennes projettent la création d’une compagnie aérienne nationale pour renforcer le secteur aérien. Cette ambition s’aligne avec la volonté du pays d’améliorer ses infrastructures et de réduire l’enclavement, tout en soutenant une économie diversifiée et plus compétitive.