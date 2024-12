Aliou Cissé bientôt coach en Angleterre ?

Depuis la fin de son mandat à la tête des Lions de la Teranga, Aliou Cissé est au cœur de nombreuses spéculations sur sa future destination. Si aucune annonce officielle n’a encore été faite, des rumeurs insistantes, notamment relayées par des médias britanniques, évoquent un possible départ pour l’Angleterre.

À 48 ans, Cissé bénéficie d’un profil attractif. Ancien joueur de Birmingham et Portsmouth, il a exprimé à plusieurs reprises son souhait de revenir en Angleterre, cette fois comme entraîneur. Sa solide expérience avec la sélection sénégalaise, qu’il a menée à la victoire en Coupe d’Afrique des Nations 2021 et à plusieurs exploits internationaux, en fait un candidat crédible pour un poste dans un club anglais.

Le journal The Scottish Sun souligne ses atouts, notamment son expertise du football africain, qui pourrait intéresser des clubs cherchant à diversifier leurs recrutements. Son charisme et ses qualités de leader, démontrés à la fois sur le terrain et en bord de touche, renforcent son attractivité.

Si son avenir reste pour l’instant incertain, une éventuelle arrivée en Angleterre serait un nouveau chapitre passionnant pour celui qui a marqué l’histoire du football sénégalais. Cissé, dont le parcours inspire respect et admiration, semble prêt à relever un nouveau défi à la hauteur de ses ambitions.