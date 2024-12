Armée chinoise: les USA prennent une décision pour freiner sa modernisation

Xi Jinping et Joe Biden (CNN)

Les États-Unis renforcent leur position face à la Chine et annoncent avoir pris la décision d’imposer de nouvelles restrictions sur l’exportation de semi-conducteurs. Une décision stratégique qui a pour objectif de limiter la capacité chinoise à acquérir et développer des technologies essentielles pour la modernisation de son armée.

Interrogé à ce sujet, Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, rappelle qu’il est important, pour les États-Unis, de protéger leurs technologies de toute utilisation potentiellement menaçante pour la sécurité nationale. De fait, le département du Commerce a annoncé la mise en place un système de contrôle strict des exportations, ciblant spécifiquement 24 types d’équipements de fabrication de semi-conducteurs et trois catégories d’outils logiciels.

Un fort impact sur l’industrie chinoise

Cette nouvelle mesure annoncée par le gouvernement américain empêchera 140 nouvelles entreprises chinoises, identifiées comme agissant sous l’influence de Pékin. Parmi les sociétés visées figurent des acteurs majeurs comme Piotech, SiCarrier Technology et Naura Technology Group. Des géants du secteur de la puce électronique, qui auraient pour mission d’aider le pays à progresser pour ensuite être indépendant.

Le département du Commerce précise que ces mesures visent surtout à entraver la capacité de la Chine à produire des semi-conducteurs pouvant être utilisés dans :

le développement d’armements de nouvelle génération,

d’intelligence artificielle et d’informatique avancée

Washington cible surtout les domaines aux applications militaires significatives pour conserver le leadership en la matière.

Un contexte géopolitique relativement tendu

Ces restrictions s’inscrivent dans un contexte plus large de tensions diplomatiques et technologiques entre les États-Unis et la Chine, alors que cette dernière poursuit son ambition de devenir une puissance militaire dominante d’ici à 2050. Les mesures américaines reflètent, pour leur part, une volonté claire de contrecarrer les plans chinois en garantissant le leadership technologique dans des secteurs critiques.