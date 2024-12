Armement : la Chine réussit le vol test d’un avion de chasse de dernière génération (vidéo)

La Chine continue de faire des vagues dans le domaine de l’armement militaire en repoussant les limites technologiques de son aviation. Alors que le mystérieux bombardier stratégique H-20 reste encore entouré de spéculations et n’a pas été officiellement dévoilé, un prototype d’avion de combat innovant a récemment capté l’attention du monde entier après des apparitions sur les réseaux sociaux.

Le 26 décembre, des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont révélé un appareil d’un genre nouveau, escorté par un J-20A, le chasseur de cinquième génération déjà emblématique de l’Armée populaire de libération (APL). Avec une silhouette en aile volante sans empennage et des caractéristiques intrigantes, cet avion, encore non identifié, suscite de nombreuses interrogations.

Ce prototype se distingue par sa conception avancée, intégrant au moins deux entrées d’air visibles sur la structure, voire trois si une protubérance repérée sur le dos de son fuselage s’avère en être une. Notamment, la présence d’un cockpit indique qu’il s’agit d’un appareil avec équipage, à l’opposé de certaines tendances actuelles qui favorisent le développement de drones autonomes.

Le dévoilement de ce prototype intervient quelques semaines après le salon aéronautique de Zhuhai, un événement phare pour l’industrie militaire chinoise. Lors de ce salon, le constructeur AVIC avait présenté le concept d’un avion de combat de sixième génération, surnommé « Empereur blanc » ou Baidi. Ce dernier promet d’intégrer des systèmes avancés d’intelligence artificielle et une avionique de pointe.

Cependant, le prototype aperçu dans les récentes vidéos ne semble pas correspondre exactement au design du Baidi. Ces différences alimentent les hypothèses : s’agit-il d’un modèle évolutif du concept ou d’un projet entièrement distinct comme le mystérieux JH-XX, un bombardier tactique de nouvelle génération évoqué par la Defense Intelligence Agency américaine en 2019 ?

Les progrès chinois dans le domaine de l’aviation militaire s’inscrivent dans une stratégie plus large visant à renforcer les capacités de l’APL et à concurrencer les grandes puissances mondiales, notamment les États-Unis. Bien que le Pentagone estime que le H-20, le futur bombardier stratégique chinois, ne sera pas opérationnel avant la décennie 2030, les récents développements démontrent que Pékin investit massivement dans des projets d’avant-garde. Le dévoilement du J-35A, une version dérivée du FC-31 et adaptable pour des opérations navales, et les avancées sur le concept de sixième génération confirment cette volonté de diversifier et moderniser les capacités aériennes chinoises.

Face à l’opacité des informations entourant ces nouveaux appareils, les analystes internationaux scrutent chaque détail pour tenter de comprendre l’ampleur des capacités de l’APL. Si l’authenticité des vidéos du 26 décembre est confirmée, ce prototype pourrait marquer une étape importante dans la course mondiale aux armements de pointe. Alors que la Chine reste discrète sur ses projets, ces développements confirment sa détermination à devenir un acteur incontournable de l’aéronautique militaire. Les ambitions de Pékin, mêlant innovation technologique et expansion stratégique, continuent de redessiner les équilibres dans le domaine de la défense mondiale.