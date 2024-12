Bénin : Décès de trois militaires suite à une explosion de mine

L’armée béninoise est en deuil après la perte tragique de trois soldats lors d’une mission de patrouille, ce lundi 9 décembre 2024, dans le parc national de la Pendjari, situé à Matéri. L’information a en effet été relayée par Fraternité Fm. Selon des informations fiables, leur véhicule a été détruit par l’explosion d’une mine.

Deux des militaires ont perdu la vie sur place, tandis qu’un troisième est décédé après son transfert à l’hôpital. Quatre autres membres de l’équipe, blessés lors de l’incident, reçoivent actuellement des soins médicaux. Ce drame met en lumière les dangers permanents auxquels les forces armées béninoises font face dans leur combat contre l’insécurité dans cette zone sensible. Il y a quelques jours, après l’attaque terroriste de Malanville, le chef d’Etat-major avait lancé un message à l’endroit des Forces de Défense et de Sécurité.

« Les derniers incidents survenus sur certaines positions de l’opération Mirodor et des postes de la Police républicaine doivent interpeller tout le personnel déployé dans la mission Wapco sur la posture de veille permanente à avoir sur toutes les positions », indique le général Fructueux Gbaguidi. « Tout militaire déployé pour la sécurisation des postes du Pipeline Wapco doit se considérer désormais comme étant au front. De ce fait, il est astreint au respect des consignes relatives à la posture (tenue et attitude de jour et de nuit), aux patrouilles ainsi que celles de la défense du poste tout en gardant la liaison permanente avec la base pour toute fins utiles », a-t-il ajouté par la suite.