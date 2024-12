Bénin: Des livreurs de repas risquent 2 ans de prison

Deux livreurs d’un service de restauration en ligne ont comparu le lundi 2 décembre 2024 devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) à Cotonou. Ils sont accusés d’avoir frauduleusement modifié les prix des repas sur la plateforme de leur employeur, un acte qualifié de « vol de données informatiques ». Le substitut du procureur spécial a demandé une condamnation à 24 mois de prison, dont six mois fermes. Le verdict sera rendu le 16 décembre 2024.

Les faits remontent à une période de six mois au cours de laquelle l’un des livreurs aurait accédé de manière illégale au logiciel de commande du restaurant. À partir de là, les deux complices modifiaient les intitulés des plats et augmentaient les prix facturés aux clients. Par exemple, un plat coûtant normalement 3 000 FCFA était facturé 4 500 FCFA, leur permettant d’empocher une marge de 1 500 FCFA tout en reversant le prix initial à la caisse du restaurant. Le stratagème a été découvert après une livraison non effectuée qui a attiré l’attention de la direction.

Le préjudice total causé par cette fraude est estimé à 815 000 FCFA. Lors de l’audience, les prévenus ont admis leur responsabilité et reconnu les faits. Ils ont, depuis leur arrestation en juillet 2024, collaboré avec les autorités et remboursé l’intégralité des sommes détournées. Le représentant du restaurant a confirmé le retrait de la plainte et déclaré avoir pardonné les deux employés, précisant qu’aucune réparation supplémentaire n’était demandée.