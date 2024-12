Bénin : Deux villes seront privées d’électricité ce lundi

La Société Béninoise d’Énergie Électrique (SBEE) informe les populations des zones de Lokossa (Sud-Ouest) et Porto-Novo (Sud-Est) qu’elle effectuera des travaux d’entretien et de projet sur le réseau électrique ce lundi 9 décembre 2024. À Lokossa, les travaux d’entretien du réseau affecteront les localités de Comé et ses environs, entraînant une interruption de l’électricité de 11h à 15h.

À Porto-Novo, dans le cadre du projet Kamus, les localités concernées sont Adjarra, Honvié, Tanmè, le marché Adjarra et leurs environs. Une coupure est prévue de 9h à 15h dans ces zones. La SBEE rappelle que tout le réseau électrique doit être considéré comme sous tension pendant ces périodes, même en cas de coupure. L’entreprise s’engage à minimiser les désagréments causés par ces perturbations et présente ses excuses aux abonnés concernés. Les équipes de la SBEE travaillent activement pour garantir un retour rapide à la normale et améliorer la qualité du service.