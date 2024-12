Bénin : La place des martyrs fera peau neuve (fermée momentanément) VIDEO

Photo Gouv.bj

La Place du Souvenir et le parc Champ de Foire Nord à Cotonou seront fermés au public à compter du 9 décembre 2024 pour des travaux de réhabilitation. Ces projets visent à moderniser les infrastructures existantes et améliorer les espaces publics, dans le cadre des efforts de la municipalité pour embellir la ville et faciliter la circulation. L’objectif est de renforcer l’attractivité urbaine tout en préservant ces sites emblématiques.

Aussi, les autorités appellent-elles les usagers à respecter cette mesure temporaire pour garantir le bon déroulement des travaux. Selon une annonce qui a été faite sur le site du gouvernement, la nouvelle Place du Souvenir qui sera dévoilée dans quelques mois, est une esplanade de 7663 m² équipée de bancs publics et accessible aux usagers. L’espace sera orné de plantes pour plus de vie et de couleurs. Un éclairage moderne pour plus de convivialité et de fun y est également prévu.

Ce monument a été inauguré le 16 janvier 1979 et a été réalisé avec l’appui de la République Populaire Démocratique de Corée. Le nom la Place des Martyrs a été donné au monument en l’honneur des sept (07) Béninois (six militaires et un civil) qui ont péri lors de l’agression des mercenaires contre le Bénin, dirigée par le Français Bob DENARD le 16 janvier 1977. Il représente trois personnes dont dont deux hommes et une femme tenant en main des armes et le drapeau du Bénin.