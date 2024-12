Bénin : la police républicaine met la main sur les ravisseurs d’une fillette (appel aux parents)

Un véhicule de la police républicaine

Les enlèvements, bien qu’occasionnels, ne sont pas sans conséquences dramatiques. Souvent, les ravisseurs profitent de la panique des familles pour exiger des rançons, plongeant leurs victimes et leurs proches dans des situations éprouvantes. Au Bénin, la vigilance et l’efficacité de la Police républicaine ont récemment permis de dénouer une telle affaire. Une fillette enlevée à Cotonou a été retrouvée saine et sauve à Ouidah, tandis que les auteurs de ce crime ont été appréhendés rapporte le Matinal.

Le jeudi 19 décembre 2024, un incident troublant s’est produit dans le quartier Vodjè, situé dans le 11ᵉ arrondissement de Cotonou. Une jeune fille, partie se faire coiffer en milieu de matinée, n’était pas rentrée chez elle à la tombée de la nuit. Ce n’est qu’à 22 heures que ses parents ont reçu un appel anonyme leur annonçant son enlèvement, assorti d’une demande de rançon. Déterminés à retrouver l’enfant, les éléments du commissariat local ont immédiatement déclenché une enquête approfondie.

Les investigations ont conduit les autorités à Ouidah, où la fillette a été secourue le dimanche 22 décembre 2024. Sur place, les ravisseurs ont été interpellés grâce à des indices recueillis au cours des trois jours d’enquête. L’affaire a révélé des complicités inattendues : le coiffeur, chez qui la victime s’était rendue, était à l’origine du plan criminel. Avec l’aide de son frère, il avait orchestré l’enlèvement en confiant l’enfant à une tierce personne, chargée de négocier la rançon.

Les malfaiteurs, désormais sous mandat de dépôt, attendent leur comparution devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). Cette opération réussie témoigne de l’engagement sans relâche de la Police républicaine pour la sécurité des citoyens. En cette période de fin d’année, la Police Républicaine appellent les parents à redoubler de vigilance, notamment envers les plus jeunes.

Les fêtes, souvent synonymes d'effervescence, offrent malheureusement aux criminels des opportunités pour agir.