Bénin : Le FMI souligne les avancées et défis après la nouvelle subvention

Malgré les perturbations économiques mondiales et régionales, le Bénin se distingue par sa capacité à résister aux chocs grâce à des réformes structurantes et une diversification économique accrue. Cette dynamique a renforcé la confiance du Fonds monétaire international (FMI), qui vient d’accorder une nouvelle subvention de 80 millions de dollars (environ 50 milliards de FCFA) au budget national, portant les décaissements cumulés en faveur du Bénin à plus de 600 millions de dollars.

Cette décision, prise lors de la réunion du Conseil d’administration du FMI le 17 décembre 2024, fait suite à la cinquième évaluation des programmes liés au Mécanisme élargi de crédit (MEDC) et à la Facilité élargie de crédit (FEC), ainsi qu’à la deuxième revue de la Facilité pour la résilience et la durabilité (FRD). Lors d’une conférence de presse tenue le 18 décembre à Cotonou, Modeste Somé, représentant résident du FMI, et Constant Lonkeng, chef de mission pour le Bénin, ont mis en avant les progrès économiques du pays.

Selon le FMI, le Bénin affiche une croissance économique résiliente estimée à 6,4 % sur la première moitié de 2024, portée par des réformes structurelles et des avancées notables dans la diversification économique. Cette stratégie inclut le développement de nouvelles industries et l’augmentation des exportations de produits à forte valeur ajoutée. « Le Bénin montre les bénéfices d’une économie plus diversifiée, capable de résister aux perturbations », a affirmé Constant Lonkeng depuis Washington, lors de son intervention par visioconférence.

Malgré ces performances encourageantes, le FMI prévient que des défis majeurs demeurent, tels que les incertitudes économiques mondiales et les risques sécuritaires dans la région. L’institution insiste sur l’importance de poursuivre les réformes en matière de digitalisation, d’amélioration du climat des affaires et de soutenabilité économique. Ces mesures sont jugées essentielles pour renforcer la résilience du pays face aux aléas futurs.

Le programme FRD, introduit en décembre 2023, joue un rôle clé dans la lutte contre les impacts climatiques. Les efforts du Bénin dans ce domaine, notamment présentés à la COP29, ont suscité un soutien financier significatif de la part des partenaires internationaux. « Ces initiatives renforcent non seulement la durabilité économique mais également la capacité du pays à relever les défis environnementaux », a ajouté Constant Lonkeng.

Pour le FMI, il est crucial que le Bénin maintienne le rythme des réformes pour consolider ses acquis économiques et améliorer les conditions de vie de sa population. « La poursuite de ces efforts garantira une transformation économique durable », a conclu Modeste Somé.