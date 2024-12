Bénin : Le magazine économique Cadreco célèbre son 30ᵉ numéro

Photo : DR

Le mardi 17 décembre 2024, le magazine Cadreco, spécialisé dans l’information économique, a marqué une étape importante avec la publication de son 30ᵉ numéro. La cérémonie organisée à Cotonou a réuni des partenaires, des acteurs économiques et les responsables du magazine.

Lors de son intervention, le Directeur général Yann Coco a présenté les grandes étapes de l’évolution de Cadreco depuis sa création en 2021. Il a mis en lumière les défis du secteur médiatique béninois et souligné le rôle du magazine dans la diffusion d’informations dédiées aux décideurs du secteur public et privé.

Une croissance continue

Au fil des années, Cadreco a connu une évolution significative. D’abord trimestrielle, la publication est devenue mensuelle en 2022, renforçant ainsi sa présence et sa régularité. Ce changement stratégique a permis au magazine de toucher un public plus large et de répondre aux attentes des entreprises.

Les chiffres présentés témoignent de cette dynamique :

Plus de 10 000 exemplaires distribués,

distribués, Une part croissante des abonnements , représentant désormais 40 % des impressions,

, représentant désormais des impressions, La conclusion de 150 partenariats avec des entreprises et institutions locales et internationales.

Le magazine enregistre également une croissance notable de son chiffre d’affaires, avec une progression de 80 % sur trois ans.

Perspectives d’avenir



Abordant les perspectives d’avenir, Yann Coco a évoqué les ambitions de Cadreco pour 2025 et les années suivantes. Le magazine entend s’étendre au-delà des frontières béninoises pour devenir un acteur majeur de la presse économique en Afrique de l’Ouest. La transformation de la plateforme numérique du magazine fait partie des priorités pour accompagner cette expansion. L’objectif est de proposer des contenus plus accessibles et modernes afin de mieux servir les entreprises et les décideurs. Le Directeur général a salué l’engagement des équipes et des partenaires ayant contribué à la réussite du magazine

