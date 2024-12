Bénin : Les étudiants de l’Uac décidés à barrer la route à la corruption

Entrée de l'UAC. Photo DR

Dans le cadre de la célébration de la journée internationale de lutte contre la corruption, le Bénin a choisi de faire de l’éducation et de la sensibilisation des axes importants de son action. «L’éducation est fondamentale pour prévenir la corruption », a déclaré le haut-commissaire à la prévention de la corruption, Jacques Migan, ajoutant que « la corruption fait obstacle à la croissance économique et au développement socio-économique ».

L’objectif de la démarche béninoise est de conduire et d’accompagner les enfants et les jeunes à développer et à cultiver l’intégrité. Ainsi, la campagne de sensibilisation qui a été lancée a pris siège à l’université d’Abomey-Calavi. Avec comme slogan, « la corruption ne passera pas par moi », les étudiants venus nombreux à une causerie-débat organisée par le Haut-commissariat à la prévention de la corruption (Hcpc), ont marqué leur engagement à lutter contre le fléau que constitue la corruption.

Les échanges se sont déroulés autour du thème de cette année « s’unir avec la jeunesse contre la corruption : former l’intégrité de demain ». « Prévenir la corruption doit nécessairement passer par les enfants et la jeunesse. Nous avons choisi les étudiants de l’Ena parce qu’ils sont les futurs fonctionnaires de la nation », a laissé entendre Jacques Migan.

Au cours des échanges, Olivers-Charles Attindéhou secrétaire général du haut-commissariat à la prévention de la corruption a mis un accent particulier sur la prise de conscience, gage d’un changement de mentalité. « Sans prise de conscience, nous ne saurons même pas pourquoi il faut former l’intégrité de demain. Il faut que dans 10, 15 ans, quand on parle du Bénin, on puisse dire que c’est la nation des citoyens intègres », appelle-t-il de tous ses vœux.