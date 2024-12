Bénin : L’Esplanade de l’Amazone fermée de ce jeudi jusqu’au dimanche

Dans le cadre des préparatifs du festival « We Love Eya », l’Agence de Développement et d’Aménagement des Arts et de la Culture (ADAC) a annoncé la fermeture temporaire de l’esplanade de l’Amazone au public. Cette mesure entrera en vigueur du jeudi 26 décembre au dimanche 29 décembre 2024, de 10h00 à minuit.

Selon un communiqué officiel, cette décision a été prise pour permettre la bonne organisation de l’événement et pour assurer la sécurité des festivaliers. « Nous invitons les usagers de la route à faire preuve de vigilance et à prendre les mesures nécessaires pour éviter la zone impactée, » indique le communiqué signé par le Directeur Général, CODJO William.

La fermeture de l’esplanade entraînera des perturbations de la circulation routière sur le boulevard de la Marina. Rappelons que « We Love Eya » est un festival qui célèbre la culture béninoise à travers diverses manifestations artistiques et culturelles, attirant chaque année des milliers de visiteurs.