Luc ATROKPO et son Conseil Municipal dotent Cotonou d’un budget ambitieux pour son développement

Luc Atrokpo, maire de Cotonou. Photo: DR

Le Conseil Municipal de Cotonou présidé par le Maire Luc Sètondji ATROKPO ne cache pas son ambition pour la modernisation de la capitale économique du Bénin. Le budget primitif exercice 2025 voté le 28 octobre 2024 en Conseil Municipal et approuvé le 21 novembre 2024 par l’Autorité de tutelle traduit bien la volonté des autorités municipales d’accompagner le gouvernement dans sa vision de transformer la ville de Cotonou.

Ainsi, à travers ce budget, le Secrétaire exécutif Anges Paterne AMOUSSOUGA et ses services techniques disposent de moyens conséquents pour la réalisation des grandes œuvres. En effet, d’un coût global, équilibré en recettes et en dépenses, de plus de cinquante sept milliards de nos francs, ce budget ambitieux et réaliste permettra de réaliser les priorités municipales et d’assurer les services publics de qualité aux populations.

Publicité

Plus de vingt-sept milliards cinq cent millions (27. 500.000.000) seront consacrés à la section de fonctionnement qui a connu une augmentation de plus de 28% par rapport à celle de l’exercice 2024. Pour la section dédiée aux investissements, elle est passée de vingt-six milliards (26.000.000.000) à un peu plus de trente-sept milliards (37.000.000.000) de francs CFA, soit une augmentation de plus de 39%. A en croire le Secrétaire Exécutif Anges Paterne AMOUSSOUGA et ses services financiers, la hausse des dépenses d’investissements s’explique par les projets en Maitrise d’Ouvrage Déléguée qui seront réalisés en collaboration avec les structures de l’Etat telles que la SIRAT, la SIMAU et l’ACISE.

Selon lui, « 2025 sera l’année de réalisation de gros investissements ». En effet, des projets structurants notamment la réalisation des toilettes publiques, gares routières, bureaux d’arrondissements, marchés secondaires, réseaux d’éclairage public, aires de jeu modernes, infrastructures scolaires, voies pavées et bitumées hors asphaltage, et autres sera poursuivie au cours de l’année 2025.

Ce budget primitif reflète donc la volonté de la ville d’augmenter sa capacité d’autofinancement pour les investissements futurs. Ce qui nécessite la mobilisation des ressources conséquentes pour atteindre les objectifs ainsi fixés. C’est pourquoi, le Secrétaire Exécutif et son équipe ont pris les dispositions nécessaires pour l’accroissement des ressources communales.

Entre autres mesures prises, la mairie entend moderniser son système de recouvrement de recettes non fiscales à travers le déploiement de trois outils tels que les terminaux de payements électroniques (TPE), le système de payement en ligne et la mise en place de la plateforme intégrée de guichet unique. Tout ceci avec l’appui de la Direction générale du trésor et de la comptabilité publique du Ministère de l’Economie et des Finances. (Rejoignez la famille des abonnés de la chaîne WhatsApp de La Nouvelle Tribune en cliquant sur le lien https://whatsapp.com/channel/0029VaCgIOFL2ATyQ6GSS91x)