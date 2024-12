Bénin : nouveau rebondissement dans l’affaire Boko et Homeky

Le feuilleton judiciaire concernant Olivier Boko et Oswald Homeky, accusés de tentative de coup d’État, connaît un nouveau rebondissement. La défense des deux hommes vient de saisir la Cour constitutionnelle, dénonçant un « problème technique » dans la procédure. L’information a en effet été révélée par le site d’informations Banouto qui rapporte les propos de l’avocat de la Défense.

Selon Me Ayodélé Ahounou, le juge d’instruction aurait commis une erreur en rendant une décision alors qu’une exception d’inconstitutionnalité était en cours d’examen. « La loi organique sur la Cour constitutionnelle, le règlement intérieur de ladite cour et le Code de procédure pénale, dans leur valeur hiérarchique respective, prescrivent clairement que lorsque l’exception est soulevée, le juge sursoit à sa décision, et renvoie le dossier devant la Cour constitutionnelle », a confié l’homme de droit à Banouto.

Cette décision, jugée prématurée par la défense, pourrait avoir des conséquences sur la suite de la procédure. La Cour constitutionnelle, saisie de cette affaire, devra désormais trancher et déterminer si le juge d’instruction a bien respecté les règles procédurales. La requête est enregistrée au secrétariat de la haute juridiction sous le numéro 2388/441/REC-24 du 04/12/2024. Inscrite au rôle de l’audience de ce jeudi 5 décembre 2024 de la chambre des audiences plénières de la Cour, elle a été renvoyée au 19 décembre 2024.

Rappelons qu’il y a quelques jours, la Criet a rejeté toutes les demandes en nullité présentées par les avocats de la défense. Les accusés, l’ex-ministre des Sports Oswald Homeky et l’homme d’affaires Olivier Boko, étaient présents, accompagnés de leur conseil juridique. A la faveur d’une récente interview qu’il a accordée à Crystal News, Me Paul Kato Atita qui a rejoint les rangs des avocats des mis en cause est revenu sur certaines anomalies qu’il a relevées dans le dossier.

Il estime que pour une affaire qui a débuté il y a seulement quelques semaines, la procédure avance très rapidement. Selon lui, tout porte à croire que le verdict de ce procès est connu à l'avance.