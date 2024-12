Bénin : « Plus de 1000 services publics ont été digitalisés », selon Aurélie Adam Soulé

Le Bénin, sous l’impulsion du président Patrice Talon, réaffirme son ambition de devenir le hub numérique de l’Afrique de l’Ouest. Dans un entretien exclusif avec l’Agence Ecofin, la ministre du Numérique et de la Digitalisation, Aurélie Adam Soulé Zoumarou, a mis en lumière les avancées majeures du pays en matière de transformation digitale.

Depuis 2016, le Bénin a numérisé plus de 1000 services publics, parmi lesquels plus de 210 sont entièrement dématérialisés. Ces services, accessibles via la plateforme www.service-public.bj, permettent aux citoyens de réaliser diverses opérations administratives depuis leur domicile : paiement de factures, obtention d’attestations fiscales, demande de casier judiciaire ou encore création d’entreprises. « Autrefois, ces procédures étaient fastidieuses et exposées à des risques de fraude. Aujourd’hui, elles sont simples, rapides et transparentes », souligne la ministre.

Publicité

Une infrastructure numérique en plein essor

Pour soutenir cette digitalisation, le Bénin a investi dans des infrastructures robustes. Plus de 2500 km de fibre optique ont été déployés, permettant d’améliorer l’accès au haut et très haut débit dans toutes les communes. Ces efforts ont porté le taux de pénétration d’Internet de 20 % en 2015 à plus de 70 % en 2023, réduisant significativement les disparités entre les zones urbaines et rurales. La transformation numérique béninoise ne se limite pas à l’interface utilisateur.

« Nous travaillons à accélérer la digitalisation des processus internes de l’État afin de garantir une administration connectée et efficace », précise Aurélie Adam Soulé Zoumarou. Cette approche holistique vise à rendre les e-services accessibles à toutes les régions, y compris les collectivités locales. Les réformes engagées portent déjà leurs fruits. La ministre cite en exemple le succès de la plateforme de demande d’e-visa, reconnue pour sa rapidité et son efficacité par les visiteurs internationaux. « Ces retours positifs nous encouragent à poursuivre nos efforts », ajoute-t-elle.