Bénin : Une nouvelle maison de production voit le jour à Cotonou

Le 12 décembre 2024, KD Production a fait son entrée dans l’industrie culturelle avec un lancement remarqué à l’espace Jatoba à Cotonou. Cet événement a attiré une foule d’artistes, de producteurs et de professionnels du secteur, tous de témoins de l’ambition de KD Production de révolutionner le paysage musical et événementiel africain. Patricia Muriele Hounkpè, la porte-parole de KD Production, a illustré cette vision dans son discours d’ouverture, promettant de faire de l’entreprise un acteur central du secteur.

KD Production opère sur deux fronts : la production musicale et la conciergerie événementielle. Avec un accent sur l’excellence, la créativité et la collaboration, l’objectif de KD Production est de propulser les talents africains sur la scène mondiale tout en offrant des expériences événementielles uniques. « Nous visons à être une référence par notre engagement envers la qualité et l’innovation », a affirmé Hounkpè.

Dans le domaine musical, KD Production se présente comme un incubateur d’artistes, offrant un soutien complet allant de la création à la promotion. En travaillant avec des ingénieurs du son chevronnés, l’entreprise garantit une production de qualité supérieure, soutenue par des outils promotionnels comme des séances photo, des clips vidéo et des campagnes sur les réseaux sociaux. Les talents signés sous KD Production incluent des artistes reconnus et des nouveaux venus prometteurs. DJ Yan le Killer, avec son dynamisme, est une figure emblématique du label. DJ Luzzy, jeune et innovant, représente la nouvelle vague.

Sur le plan événementiel, KD Production se démarque par sa capacité à organiser des événements sur mesure, répondant à une demande croissante pour des expériences personnalisées. De l’organisation à l’exécution, chaque aspect est géré avec soin, grâce à un réseau de partenaires fiables. L’animation musicale est un atout majeur, avec une sélection de DJs et d’artistes adaptés à chaque type d’événement. Pour les plus exigeants, des services VIP sont également disponibles.

L’ambition de KD Production est de faire de l’Afrique un hub culturel mondial. En promouvant les talents locaux et en recherchant des collaborations internationales, l’entreprise veut montrer au monde le potentiel inexploité du continent. Des formations et des opportunités de réseautage sont au cœur de cette stratégie, visant à développer les artistes sur le long terme.