Maghreb: deux soldats trouvent la mort, ce que l’on sait !

Le Sahara occidental, territoire de 266 000 km² bordant l’océan Atlantique, reste au cœur des préoccupations régionales depuis le départ des Espagnols en 1975. Cette zone désertique, revendiquée à la fois par le Maroc et le Front Polisario, a connu de nombreuses phases de conflit armé. Le Maroc contrôle environ 80% du territoire, séparé par un mur de sable fortifié long de 2 700 kilomètres, parsemé de mines terrestres héritées des années de guerre. Malgré le cessez-le-feu de 1991, la région demeure militarisée et les opérations de déminage constituent une activité cruciale pour la sécurisation des zones habitées.

Une opération de routine aux conséquences tragiques

La journée du jeudi 12 décembre a été marquée par un drame lors d’une mission de déminage menée par les Forces armées royales (FAR) dans la localité de Touizgui. Cette zone, située dans la province d’Assa-Zag et rattachée au Conseil de la région Guelmim-Oued Noun, a été le théâtre d’un accident mortel. L’explosion d’une mine a coûté la vie à deux soldats marocains qui participaient à ces opérations essentielles pour la sécurité des populations locales.

Les mesures d’urgence et la prise en charge

Les services d’urgence ont rapidement pris en charge un troisième militaire blessé durant l’incident. Le soldat a été transféré vers l’hôpital militaire Moulay El Hassan à Guelmim pour recevoir les soins nécessaires. Les Forces armées royales ont immédiatement activé leurs protocoles d’intervention d’urgence, démontrant leur capacité à réagir efficacement face aux situations critiques.

L’impact humain et les réactions officielles

La nouvelle de ce drame a suscité une vive émotion au sein des Forces armées royales et de la population. Dans leur communiqué officiel diffusé sur la plateforme X, les FAR ont exprimé leur profonde sympathie envers les familles endeuillées. Ces décès rappellent les dangers permanents auxquels font face les démineurs dans leur mission quotidienne de sécurisation du territoire. Le travail de déminage reste une priorité stratégique pour les autorités marocaines, malgré les risques inhérents à cette activité. Ces opérations témoignent de l’engagement constant des Forces armées royales dans la protection des populations civiles et la sécurisation des zones anciennement conflictuelles.