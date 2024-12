Bénin : Yango suspendu, Gozem sommé de régulariser sa situation

Photo de CHUTTERSNAP sur Unsplash

À Cotonou, les activités des véhicules de transport avec chauffeur (VTC) opérant via les plateformes Yango et Gozem suscitent l’attention des autorités. Jacques AYADJI, directeur des Transports Terrestres et Aériens, a récemment adressé des courriers formels à ces entreprises, soulignant des irrégularités dans leurs opérations.

Yango rappelé à l’ordre

Dans une lettre officielle, les autorités ont exprimé des préoccupations concernant des véhicules affichant les couleurs de Yango circulant sans autorisations requises. Ce constat, selon le directeur, soulève des enjeux de sécurité pour les passagers et interroge sur le respect des règles régissant le secteur. Les autorités insistent sur la nécessité pour toutes les parties de se conformer à la réglementation afin de garantir une concurrence équitable et la sécurité des usagers. Aussi, cette société a-t-elle été suspendue simplement.

Gozem face à une mise en demeure

Une procédure de régularisation a également été engagée contre Gozem. La société est sommée de déposer, dans un délai de deux mois, une demande d’autorisation sur la plateforme SYGFR, un outil de gestion et de suivi des flux réglementaires. Cette mesure vise à vérifier la conformité des véhicules et les qualifications des conducteurs. Les autorités affirment que cette démarche s’inscrit dans une volonté de structuration du secteur des transports au Bénin. Cette initiative des autorités béninoises reflète une volonté d’encadrer le développement rapide des plateformes numériques dans le domaine du transport urbain. L’objectif est de mettre en place des conditions d’exercice équitables pour tous les acteurs tout en assurant la sécurité des usagers.