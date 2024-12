BRICS: cet atout du groupe à ne pas négliger

Les pays des Brics+, groupe élargi depuis janvier 2024, dominent désormais les marchés des matières premières agricoles, représentant près de 40% de la production mondiale de lait et plus de 50% des céréales stratégiques. Cette montée en puissance bouleverse rapidement l’équilibre du commerce international, remettant en cause la domination historique des pays occidentaux dans ce secteur.

Cette évolution est particulièrement notable dans le secteur du maïs, où la production des Brics+ a augmenté de 220% en 30 ans, contre seulement 70% pour les pays de l’OCDE. Le Brésil et la Russie, disposant des plus grandes réserves foncières mondiales, pourraient encore accélérer cette croissance, renforçant ainsi le poids de ce bloc sur les marchés mondiaux.

Publicité

Nouvelle dynamique agricole mondiale

La sécurité alimentaire est devenue une priorité pour les Brics+, comme en témoigne leur première déclaration commune en Afrique du Sud. Vladimir Poutine a récemment proposé la création d’une bourse de céréales utilisant les monnaies des pays membres, signalant une volonté de s’affranchir du dollar (processus de dédollarisaiton) et de créer un système commercial alternatif.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large visant à redéfinir les règles du commerce international établies depuis un demi-siècle. La domination croissante des Brics+ dans le domaine stratégique de l’agriculture devient un levier géopolitique majeur, permettant à ces pays d’exercer une influence grandissante sur les prix, pour ne pas dire pression, et les flux commerciaux mondiaux.

De véritables défis pour l’Occident

L’enjeu n’est plus de mesurer l’ampleur de cette transformation, mais d’en anticiper le rythme et les conséquences. Les pays occidentaux doivent désormais repenser leurs stratégies pour s’adapter à ce nouvel ordre agricole mondial, sous peine de voir leur influence diminuer drastiquement dans un secteur longtemps considéré comme leur chasse gardée.