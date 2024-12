Maghreb: un gros projet de centrales solaires entre dans sa phase opérationnelle

Photo de Biel Morro sur Unsplash

Face aux enjeux climatiques mondiaux, les centrales solaires photovoltaïques s’imposent comme une solution durable pour assurer la sécurité énergétique. Le Maghreb, particulièrement favorisé par son ensoleillement exceptionnel, s’engage résolument dans cette voie. L’Algérie, forte de son potentiel solaire parmi les plus élevés au monde, franchit une étape majeure avec un ambitieux programme de centrales photovoltaïques.

Le projet phare de 3200 MW, mobilisant près de 3 milliards de dollars d’investissement, entre désormais dans sa phase opérationnelle. Selon Boukhalfa Yaïci, Directeur général du Green Energy Cluster Algérie (GEC’A), les travaux préliminaires affichent un taux d’avancement de 15%, marqué par l’achèvement des opérations de génie civil, incluant terrassement et sécurisation des sites.

Ce programme s’articule autour de trois composantes stratégiques : 2000 MW répartis sur 20 centrales, 1000 MW sur cinq installations, toutes connectées au réseau Sonelgaz, et une centrale isolée de 200 MW dédiée au projet minier de Gara Djebilet à Tindouf, équipée d’un système de stockage par batteries. Les infrastructures s’étendront sur douze wilayas, principalement dans le Sud et les Hauts-Plateaux, notamment à Béchar, M’sila, Batna et El Oued.

Les entreprises nationales jouent un rôle prépondérant dans cette initiative, assurant 42% des réalisations aux côtés de partenaires internationaux, majoritairement chinois. Les contrats, signés en mars dernier par Sonelgaz, prévoient la livraison des premières centrales fin 2025, avec l’achèvement substantiel du projet programmé pour 2026.

Cette réalisation s’inscrit dans une vision plus large visant 15 000 MW à l’horizon 2035, soit une multiplication par 30 de la capacité solaire actuelle du pays, estimée à 500 MW. Le programme se déploie selon trois phases distinctes : l’initiation par des projets pilotes jusqu’en 2030, le développement des marchés jusqu’en 2040, et l’industrialisation complète jusqu’en 2050.