Burkina Faso : augmentation de 18 % de la production céréalière prévue

Au Burkina Faso, les céréales sont la base de l’alimentation des peuples et le pays s’apprête à vivre une année agricole exceptionnelle. Les dernières estimations du ministère de l’Agriculture annoncent une hausse significative de la production céréalière pour la campagne 2024/2025, avec une augmentation de 18% par rapport à l’année précédente. Cette hausse est principalement due à des conditions climatiques favorables, qui ont permis aux cultures telles que le maïs, le millet, le sorgho et le riz de prospérer dans la majeure partie du pays.

Pour garantir que cette production profite à l’ensemble de la population, le gouvernement a mis en place plusieurs mesures. « Des mesures sont prises par le gouvernement pour interdire l’exportation des céréales, d’une part, et d’autre part, pour renforcer les capacités de la Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire (SONAGESS) ainsi que le contrôle des prix« , a déclaré le ministre de l’Agriculture Ismaël Sombié. L’interdiction des exportations de céréales vise à maintenir les prix stables sur le marché intérieur. Par ailleurs, le renforcement des capacités de la SONAGESS permettra de mieux réguler le marché et d’assurer une distribution équitable des produits.

Grâce à ces récoltes abondantes, le Burkina Faso devrait non seulement couvrir l’intégralité de ses besoins en céréales, mais également disposer d’un excédent de production. Cette situation est une excellente nouvelle pour la sécurité alimentaire du pays, qui a connu des difficultés ces dernières années en raison de l’insécurité et des conditions climatiques variables. En 2023, le Burkina Faso a produit plus de 5 millions 246 mille tonnes de céréales, une augmentation de 4 % par rapport à l’année précédente.