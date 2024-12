Ces milliardaires ont perdu des montants pharaoniques en 2024

Bernard Arnault, PDG de LVMH. Photo Joël SAGET/AFP

Dans un contexte où les marchés américains s’envolent en 2024, certains milliardaires ont vu leur fortune chuter significativement, particulièrement hors des États-Unis. Alors qu’Elon Musk dépasse les 400 milliards de dollars de fortune et que Mark Zuckerberg gagne 92 milliards, d’autres connaissent des pertes importantes, notamment en raison du ralentissement économique chinois et de la faiblesse des marchés européens.

Selon le média Forbes, Bernard Arnault, PDG de LVMH, enregistre la plus forte baisse avec une perte de 25 milliards de dollars, soit 12,6% de sa fortune, principalement due à la chute des actions du groupe suite au ralentissement de la demande chinoise. Carlos Slim Helú, magnat mexicain des télécommunications, perd quant à lui 22,9 milliards en raison de la chute des actions d’América Móvil et de l’affaiblissement du peso.

Qui sont les grands perdants de 2024 ?

Françoise Bettencourt Meyers, héritière de L’Oréal, voit sa fortune diminuer de 22 milliards de dollars, conséquence directe de la baisse des ventes en Asie du Nord et particulièrement en Chine. Malgré cette perte, elle conserve sa position de deuxième femme la plus riche du monde avec 74,7 milliards de dollars.

Colin Huang, fondateur de PDD Holdings (Temu), perd son statut d’homme le plus riche de Chine après une chute de 31% des actions de son entreprise, réduisant sa fortune de 15,3 milliards de dollars. Bill Gates complète ce top 5 avec une perte de 12 milliards, principalement due au transfert d’actifs vers son ex-épouse Melinda French Gates.

Une année relativement clémente

Ces pertes, bien que considérables, restent modérées comparées à celles enregistrées deux ans plus tôt, où les cinq plus gros perdants avaient vu s’évaporer 378 milliards de dollars. Avec une perte cumulée de 97 milliards cette année, ces milliardaires conservent néanmoins une fortune considérable. Nul doute que ces derniers espèrent toutefois vivre une année 2025, plus à leur avantage.