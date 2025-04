Elon Musk : avec la chute de sa fortune, il intègre un cercle restreint

Elon Musk (Allison Robbert/Reuters)

Ironie du sort ou revers brutal du destin ? Alors qu’il est à la tête du Bureau de l’efficacité gouvernementale et a été l’un des soutiens les plus audibles de la vision économique de Donald Trump, Elon Musk traverse une tempête financière sans précédent. D’après le très sérieux Bloomberg Billionaires Index, l’homme derrière Tesla, SpaceX et X a vu sa fortune fondre de plus de 100 milliards de dollars en quelques mois à peine. Une chute vertigineuse qui fait de lui le sixième plus grand perdant de richesse au monde cette année.

Le contraste est saisissant. Celui qui incarnait hier la réussite entrepreneuriale absolue se retrouve aujourd’hui fragilisé, victime d’un retournement de conjoncture largement provoqué par des mesures qu’il a lui-même, à un moment, cautionnées. Le cœur du problème ? Tesla, sa machine de guerre industrielle, dont les chaînes de production sont étroitement liées à la Chine. Batteries, composants électroniques, matériaux rares… une grande partie des entrailles de ses véhicules provient de l’Asie. Or, avec le durcissement de la politique commerciale américaine, les droits de douane et barrières à l’importation se sont alourdis, renchérissant les coûts de fabrication.

Résultat : Tesla perd en compétitivité, les marges se rétrécissent, les investisseurs s’inquiètent, et la valorisation boursière suit la pente descendante. Elon Musk a publiquement soutenu des réformes controversées, comme la suppression de normes environnementales jugées trop contraignantes pour les constructeurs automobiles. Il voyait dans ces mesures un levier pour favoriser la fabrication nationale et accélérer la transition industrielle.

Mais à l’épreuve des faits, le soutien de Musk à cette ligne dure semble lui coûter cher. Le paradoxe est saisissant. Celui qui voulait libérer l’économie américaine des chaînes bureaucratiques est aujourd’hui entravé par celles d’un protectionnisme brutal. Plus que la simple histoire d’une fortune en chute libre, le cas Elon Musk illustre à quel point la frontière entre convictions politiques, stratégie économique et vulnérabilité industrielle est ténue. Soutenir un programme politique peut parfois en accentuer les effets pervers, surtout lorsqu’il touche aux racines mêmes d’un modèle économique globalisé. L’homme le plus riche du monde, habitué aux projecteurs et aux prises de parole musclées, pourrait bien devoir, cette fois, faire preuve de résilience et revoir sa copie.