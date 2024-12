Chine – USA : la guerre économique prend une nouvelle dimension

Photo Lintao Zhang/Getty Images

La rivalité technologique entre les États-Unis et la Chine a débuté en 2019 lorsque l’administration Trump a placé Huawei sur liste noire, interdisant au géant chinois l’accès aux technologies américaines essentielles. Cette décision a marqué le début d’une cascade de restrictions, forçant la Chine à accélérer sa quête d’indépendance technologique. Le pays a depuis investi massivement dans sa propre industrie des semi-conducteurs, cherchant à développer des alternatives aux technologies occidentales. Malgré ces efforts et des progrès notables, la Chine reste dépendante des équipements et du savoir-faire étrangers pour ses composants les plus avancés.

Une nouvelle offensive américaine aux répercussions calculées

Le 2 décembre, Washington a dévoilé sa troisième vague de restrictions visant l’industrie chinoise des semi-conducteurs. Ces mesures ciblent spécifiquement les équipements de fabrication, les logiciels de conception et les mémoires à large bande passante – des composants cruciaux pour le développement de l’intelligence artificielle. Cette stratégie américaine vise à fragiliser la capacité de la Chine à progresser dans les technologies de pointe, particulièrement dans le domaine de l’IA où la compétition internationale fait rage.

Publicité

La riposte chinoise s’organise

Face à cette offensive, la réaction chinoise s’articule sur deux fronts. Les principales associations industrielles chinoises, dont l’Internet Society of China et l’Association chinoise des semi-conducteurs, ont lancé un appel coordonné à leurs membres pour qu’ils cessent leurs achats auprès des fournisseurs américains. Cette directive pourrait affecter significativement les revenus de géants comme Nvidia, Qualcomm et Intel, pour qui le marché chinois représente une part substantielle de leur chiffre d’affaires.

Une bataille aux multiples dimensions stratégiques

Les entreprises chinoises affichent une confiance apparente face à ces nouvelles restrictions. Selon la banque Citic Securities, l’impact immédiat devrait rester limité grâce à une anticipation méticuleuse du durcissement des sanctions. Les sociétés chinoises auraient constitué d’importants stocks d’équipements auprès de fournisseurs comme ASML et Lam Research avant l’entrée en vigueur des restrictions.

Cette stratégie d’anticipation témoigne d’une préparation minutieuse face aux tensions croissantes avec les États-Unis. Par ailleurs, les fabricants chinois comme Naura Technology minimisent l’impact des sanctions sur leurs activités, tout en accélérant la relocalisation de leurs chaînes d’approvisionnement sur le territoire national. Cette réorganisation industrielle pourrait redessiner durablement le paysage mondial des semi-conducteurs, créant de nouveaux équilibres et des opportunités inédites pour les acteurs émergents du secteur.