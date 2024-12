Coopération UE-Bénin : Stéphane Mund dévoile ses priorités

Stéphane Mund. Photo : DR

Stéphane Mund, nouveau chef de la Délégation de l’Union européenne (UE) au Bénin, a marqué le début de son mandat par une série d’échanges et d’annonces prometteuses. Lors d’une rencontre avec la presse locale, organisée le 5 décembre 2024 à la Résidence de l’UE à Cotonou, il a dévoilé les priorités de son action et réaffirmé les engagements de l’Union européenne envers le Bénin.

Une coopération de longue date et des axes stratégiques

Le partenariat entre l’UE et le Bénin repose sur des relations solides, bâties depuis plus de 60 ans. Stéphane Mund a mis en lumière trois axes principaux de cette coopération : la croissance économique verte et numérique, une société prospère, et le développement social, notamment à travers la formation technique et professionnelle. Ces piliers visent à renforcer les capacités du Bénin dans des secteurs clés comme l’agriculture, l’éducation, l’environnement, et l’énergie.

Des engagements financiers maintenus malgré les défis

Malgré les contraintes budgétaires en Europe, Stéphane Mund a annoncé que l’enveloppe allouée au Bénin pour le cycle 2021-2027 reste intacte, avec un total de 460 millions d’euros. La première tranche de ce financement, de 2021 à 2024, a mobilisé environ 220 millions d’euros. Pour la période 2025-2027, le Bénin bénéficiera de 172 millions d’euros. Une stabilité budgétaire qui, selon M. Mund, illustre la confiance et l’importance accordées par l’UE au Bénin.

Sécurité et infrastructures : des priorités renforcées

La dimension sécuritaire occupe une place centrale dans ce partenariat. L’UE apporte un appui aux forces de défense et de sécurité béninoises à travers des formations et la fourniture d’équipements. Récemment, deux véhicules blindés ont été remis à la Police Républicaine dans le cadre d’une coopération avec la République tchèque.

En outre, le Port autonome de Cotonou, point névralgique pour l’économie régionale, bénéficie d’un soutien stratégique de l’UE. Des initiatives, comme le partenariat avec le port d’Anvers, visent à moderniser les infrastructures et à rendre le port compétitif face à ses voisins de Lomé et Lagos.

Une vision tournée vers l’avenir

Stéphane Mund, qui se dit déjà séduit par le dynamisme du Bénin, entend poursuivre les efforts pour renforcer les projets en cours tout en explorant de nouvelles opportunités de collaboration. Avec son équipe et en concertation avec les autorités béninoises, il s’apprête à visiter des chantiers soutenus par l’UE, marquant ainsi son engagement à œuvrer pour un partenariat durable et équilibré.