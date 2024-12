Côte d’Ivoire : un projet majeur annoncé par la BAD 

Akinwumi Adesina (REUTERS/Emilie Madi)

Le groupe de la Banque africaine de développement (BAD) franchit une nouvelle étape dans son histoire. Lors d’une réunion le lundi 16 décembre 2024, les administrateurs ont unanimement approuvé la construction d’un nouveau siège social ultramoderne à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Ce bâtiment emblématique, qui remplacera l’actuel siège, sera conçu pour refléter l’importance croissante de la BAD en tant que pilier du développement économique en Afrique. Le président de la BAD, Akinwumi Adesina, s’est réjoui de cette décision historique, soulignant qu’elle traduit une vision qu’il a développée depuis son élection en 2015. Il a relevé que ce nouveau siège incarne l’ambition de la Banque de renforcer sa présence sur le continent.

Selon Akinwumi Adesina, ce projet est essentiel pour améliorer les conditions de travail, la productivité et le bien-être du personnel avec un environnement de travail à la pointe de la technologie. Il a exprimé sa gratitude envers le président Alassane Ouattara et le gouvernement ivoirien pour leur soutien constant à la Banque. Le choix d’Abidjan, capitale économique de la Côte d’Ivoire, s’inscrit dans une longue tradition de partenariat entre la Banque et ce pays. Ce nouveau bâtiment, conçu pour refléter les ambitions et l’image de la première institution financière d’Afrique, sera construit sur le site actuel du siège avec des normes les plus élevées en matière de durabilité et d’efficacité énergétique. Il aura des espaces de travail collaboratifs, des systèmes de sécurité avancés et des installations modernes pour faciliter la collaboration avec les différents participants et les partenaires.

Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a pour mission de réduire la pauvreté dans ses pays membres en soutenant un développement économique durable et des avancées sociales. Pour atteindre cet objectif, la BAD mobilise des ressources afin de stimuler les investissements, fournit une assistance technique et conseille sur les politiques à adopter. Le secteur de l’éducation figure parmi ses priorités. Fondée en 1964 et siégeant à Abidjan, Côte d’Ivoire, la BAD se compose de trois entités : la Banque africaine de développement, le Fonds africain de développement (1972) et le Fonds spécial du Nigéria (1976). L’institution finance des projets publics et privés contribuant au développement économique et social du continent, améliorant ainsi les conditions de vie.