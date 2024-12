Diamant en Afrique : une société australienne jette son dévolu sur ce pays

La société australienne Lucapa Diamond est sur le point de consolider sa position sur le marché diamantifère angolais. Actuellement exploitante de la mine alluviale Lulo, l’entreprise vise à accroître significativement son influence sur un projet d’exploration voisin. En effet, Lucapa souhaite devenir l’actionnaire majoritaire de Lulo Kimberlite Exploration Joint-Venture, portant ainsi sa participation de 39% à 51% dès l’année prochaine. Ce renforcement de contrôle s’explique par la volonté de Lucapa de découvrir la source primaire des diamants qu’elle extrait pour le moment à Lulo.

En investissant davantage dans ce projet d’exploration, la société australienne espère dénicher un gisement de diamants en roche mère, ce qui pourrait considérablement augmenter ses revenus à long terme. Alex Kidman, directeur général de Lucapa, souligne l’importance stratégique de cette évolution. « Il s’agit d’un développement important pour Lucapa, car il portera notre part dans l’entreprise de prospection de diamants à 51 %, ce qui donnera à Lucapa une exposition nettement plus importante aux succès de la prospection« , a-t-il déclaré.

Cependant, cette décision intervient dans un contexte de marché diamantifère complexe. Les prix des diamants naturels sont en baisse depuis plusieurs années, tandis que la concurrence des diamants synthétiques ne cesse de croître. Malgré ces défis, Lucapa reste optimiste quant aux perspectives de son projet angolais. L’entreprise mise sur l’exploration pour maintenir sa compétitivité et diversifier ses sources de revenus. Le projet de kimberlite Lulo, bien qu’ambitieux, reflète les défis et les incertitudes associés à la recherche de nouveaux gisements de diamants. Par ailleurs, la décision de Lucapa de consolider sa position majoritaire s’inscrit dans une stratégie globale visant à maximiser sa capacité à diriger et à bénéficier des progrès de la prospection. Les autorités angolaises devraient donner leur accord définitif sur le nouveau contrat d’investissement au premier trimestre 2025.